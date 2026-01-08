VaiOnline
Torino
09 gennaio 2026 alle 00:15

«Processate John Elkann» Ora rischia i lavori utili 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. La richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann è pronta. La procura, su ordine del gip Antonio Borretta, ha preparato due capi d’accusa per l’imprenditore e per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia: si procederà per violazioni fiscali sulle dichiarazioni 2019 e 2020. È uno dei rivoli dell'inchiesta legata alla residenza di Marella Agnelli, nonna di Elkann e vedova di Gianni Agnelli. Per questo filone i pm avrebbero voluto archiviare la pratica ma il giudice ha disposto l’imputazione coatta, negando che i due presunti illeciti siano coperti dal reato di truffa. Ora si attende la data dell’udienza preliminare, dove i pm potrebbero chiedere il “non luogo a procedere” per Elkann e Ferrero. La vicenda, nata da un esposto di Margherita Agnelli de Pahlen, figlia di Marella e madre dei fratelli Elkann, sembrava avviata verso una conclusione rapida e liscia. Dopo il versamento di 180 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, Elkann aveva chiesto un periodo di “messa alla prova” e Ferrero il patteggiamento a una pena pecuniaria di 73 mila euro. La procura, intanto, aveva proposto l’archiviazione dei capi d’accusa superstiti. Ma il gip Borretta ha accolto solo in parte la tesi dei pm. Gli effetti dell’ordinanza potrebbero riverberarsi sulla richiesta di messa alla prova di Elkann, che tornerà a essere discussa, davanti a un giudice diverso, l’11 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 