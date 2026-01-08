«Processate John Elkann» Ora rischia i lavori utili 

Torino. La richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann è pronta. La procura, su ordine del gip Antonio Borretta, ha preparato due capi d’accusa per l’imprenditore e per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia: si procederà per violazioni fiscali sulle dichiarazioni 2019 e 2020. È uno dei rivoli dell'inchiesta legata alla residenza di Marella Agnelli, nonna di Elkann e vedova di Gianni Agnelli. Per questo filone i pm avrebbero voluto archiviare la pratica ma il giudice ha disposto l’imputazione coatta, negando che i due presunti illeciti siano coperti dal reato di truffa. Ora si attende la data dell’udienza preliminare, dove i pm potrebbero chiedere il “non luogo a procedere” per Elkann e Ferrero. La vicenda, nata da un esposto di Margherita Agnelli de Pahlen, figlia di Marella e madre dei fratelli Elkann, sembrava avviata verso una conclusione rapida e liscia. Dopo il versamento di 180 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, Elkann aveva chiesto un periodo di “messa alla prova” e Ferrero il patteggiamento a una pena pecuniaria di 73 mila euro. La procura, intanto, aveva proposto l’archiviazione dei capi d’accusa superstiti. Ma il gip Borretta ha accolto solo in parte la tesi dei pm. Gli effetti dell’ordinanza potrebbero riverberarsi sulla richiesta di messa alla prova di Elkann, che tornerà a essere discussa, davanti a un giudice diverso, l’11 febbraio.

