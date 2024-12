Procedura veloce per gli indennizzi 

Il comando regionale dell’esercito annuncia una procedura più veloce per il pagamento degli indennizzi delle servitù militari per i pescatori.

La nota, inviata nei giorni scorsi a tutti i Comuni dove risiedono pescatori che esercitano negli specchi d’acqua di Capo Teulada, Sant’Antioco, San Giovanni Suergu, Calasetta, Masainas, Sant’Anna Arresi e Teulada, prevede la possibilità di presentare la richiesta di indennizzo a partire dal 7 gennaio prossimo con termine ultimo 28 febbraio 2025. Copia della modulistica aggiornata con la relativa guida alla compilazione, riferita alle domande di indennizzo spettanti agli operatori economici della pesca interessati dagli sgomberi a mare per le esercitazioni militari è già stata inoltrata ai Comuni che sono stati invitati a divulgare le informazioni necessarie agli interessati.

«Ci sono importanti novità che i pescatori devono sapere - ha detto Sandro Uccheddu rappresentante dei pescatori di Sant’Anna Arresi - intanto tutte le domande vanno inoltrate tramite Pec direttamente al Comando militare che terrà un rapporto diretto tramite posta certificata per ogni singola richiesta, anche per le eventuali successive comunicazioni». La procedura annunciata nasce per accelerare il pagamento degli aiuti economici destinati ai pescatori che soprattutto negli ultimi anni avevano avuto difficoltà legate ad alcuni pignoramenti disposti dai giudici sui conti correnti del Ministero della Difesa per far fronte al risarcimento disposto verso i familiari di diverse vittime del dovere.

