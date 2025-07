Procedura avviata per gli indennizzi 

Indennizzi per la servitù militari ai pescatori: la procedura è stata avviata con i tabulati inviati ai Comuni costieri per predisporre la documentazione per arrivare a liquidare le spettanze. Da Sant’Antioco fino a Sant’Anna Arresi e Teulada, i pescatori portano i documenti negli uffici comunali preposti in attesa degli accrediti per il 2024. «Esprimiamo grande soddisfazione perché ripensando a soli 2 anni fa, quando abbiamo ottenuto gli indennizzi con forte ritardo - ha detto Sandro Uccheddu della marineria di Sant’Anna Arresi - il fatto che siano già arrivati i tabulati ai Comuni, è una notizia decisamente positiva. Se alle premesse faranno seguito i fatti, prevediamo che i pagamenti verranno fatti in tempi brevi. D’altronde, non va dimenticato che i pescatori, con il divieto di pesca dettato dalle esercitazioni, fanno tanti sacrifici, per diversi mesi. È un risarcimento, un indennizzo che va a colmare le perdite accumulate precedentemente». A Sant’Antioco invece, c’è tanto pessimismo. «Non c’è niente di speciale, anche perché non credo che arriveranno a pagarci prima di novembre - dice Enrico Marangoni dell’associazione armatori - nonostante ogni pescatore paghi una tassa ai comuni, proprio per il disbrigo delle pratiche. Poi, è arrivato il momento di ridiscutere il protocollo. Ci sono troppe barche che prendono la specifica e sono ormeggiate a Sant’Antioco, fuori dai Comuni inseriti fra i beneficiari della maggiorazione dell’indennizzo. Di sicuro avremo la necessità di intraprendere nuove azioni di protesta perché c’è bisogno di fare chiarezza una volta per tutte».

