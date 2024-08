Procedimento contro i due inviati Rai 

Mosca. La minaccia è diventata realtà. I servizi russi dell'Fsb – lo riporta l’agenzia Ria Novosti - hanno aperto un procedimento penale contro la giornalista della Rai Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini, “colpevoli” di aver «attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk». Non i soli: l'Fsb, sempre per l’agenzia russa, sta «valutando il materiale distribuito dai media che indica la presenza del corrispondente estero Nick Peyton Walsh (un giornalista che segue il conflitto russo-ucraino per la Cnn, ndr) sul territorio del checkpoint russo di Sudzha».

Da parte sua, la Rai - a parlare per l'azienda è l'amministratore delegato e presidente Roberto Sergio - spiega di aver «ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in Italia, la giornalista Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini». E la politica si agita. Il senatore dem Filippo Sensi si chiede «cosa stia aspettando la Farnesina a convocare immediatamente l'ambasciatore russo per l'intimidazione inaccettabile». «Chiederemo chiarimenti in vigilanza sulla decisione della Rai di richiamare in Italia Stefania Battistini», dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, «a quanto apprendiamo la giornalista del Tg1, autrice insieme all'operatore Simone Traini dello scoop sullo sconfinamento ucraino in Russia, avrebbe preferito restare».

Il conflitto

Venendo alla cronaca del conflitto, è furente la reazione di Mosca alla distruzione del ponte di Kursk da parte delle forze armate ucraine. «Per la prima volta la regione - ha protestato il ministero degli esteri russo - è stata colpita da sistemi missilistici di fabbricazione occidentale, probabilmente Himars americani. L'effetto è stato la distruzione completa del ponte e i volontari che stavano assistendo l'evacuazione della popolazione civile sono stati uccisi». Il Cremlino ha alzato il tiro, dunque, provocando un inasprimento dei toni nei confronti di Washington. Intanto, continua violentissima la battaglia sul campo. Un confronto che prosegue senza esclusione di colpi anche sul fronte della propaganda. Dal lato di Kiev Volodymyr Zelensky ha annunciato che le posizioni ucraine in terra russa «sono state rinforzate e che il territorio controllato si sta espandendo». Dove? Oltre Sudzha, in direzione sud-est. Di contro Mosca ha proposto una visione opposta della situazione militare, facendo sapere di aver respinto l'esercito ucraino in tre località nella regione del Kursk, una cittadina e due villaggi: Korenevo, Russkoye e Cherkasskoye Porechnoye. Intanto, il Washington Post ha fatto sapere che gli ucraini, con centinaia di soldati e blindati, pochi giorni fa hanno provato a sfondare anche nella regione di Belgorod, ma in questa zona hanno trovato una resistenza accanita da parte delle forze russe. Che, a differenza di quanto accaduto in Kursk, erano preparate.

