«Procederemo per step, solo così limiteremo i disagi» 

Si parte domani. E si comincia all’altezza del passaggio a livello, vicino all’ingresso di Monserrato, perché Arst deve effettuare i lavori per il raddoppio dei binari per la metro. Il Comune ne approfitta e inizia a sistemare i servizi (fogne, gas) e i collettori, evitando di effettuare i lavori in un secondo momento (e limitare i disagi). Il cantiere durerà 20-25 giorni, in quel tratto via Italia sarà chiusa ma la viabilità alternativa (nelle strade laterali) permetterà alle auto di transitare in entrambe le direzioni. Per i bus, invece, (ma la soluzione potrà essere utilizzata anche dagli automobilisti) la viabilità alternativa prevede l’ingresso in via Ampere e l’uscita in via Quasimodo, prima di tornare in via Italia. Successivamente, i lavori proseguiranno con la sistemazione in via Italia dei tubi del gas e quelli fognari: «Prima si lavorerà su un lato, poi sull'altro, per limitare i disagi», spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. Infine, all’inizio dell’estate, si passerà alla sistemazione dei collettori: «Anche questa fase di lavori andrà avanti per step», rassicura Mereu, «e ogni volta che si chiude un tratto sarà sempre disponibile la viabilità alternativa sulle strade laterali». E via Italia resterà sempre aperta al traffico. ( ma.mad. )

