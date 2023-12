Procargius, sguardo al futuro 

Si è conclusa ieri la seconda edizione di Procargius la manifestazione che ha riunito, per dieci giorni, attorno a un grande fuoco simbolo dell'orgoglio e della volontà di restare nel Gennargentu, del calore e del riparo offerto ai visitatori e ancora di idee e confronto utili a individuare antidoti allo spopolamento, depressione economica con formule finalizzate a conquistare vita e futuro per le comunità della montagna. L'altro simbolo di Procargius è la sua moneta il “bitpork” a rappresentare l'autosufficienza e le enormi potenzialità dell'economia, senza scarti, del ciclo del maiale.

Il centro barbaricino con questa manifestazione si fa laboratorio in grado di tracciare paradigmi alternativi attraverso le economie virtuose della montagna ma anche modelli culturali e sociali. Con la presentazione del progetto Epigenos, focus sul microbiota come hanno spiegato i docenti Sergio Uzzau dell'università di Sassari e Ezio Laconi dell’Università di Cagliari, che da circa un anno stanno conducendo uno studio sulla popolazione di residenti, «per determinare quanto l'ambiente e stili di vita incidano sui parametri di salute e longevità».

Mentre Jean Christophe Paoli, ricercatore Inrae della sede di Corte, ha analizzato le similitudini e differenze fra il sistema corso e quello sardo di pascolamento in agriforesta. Gianni Battacone dell'Università di Sassari ha spiegato la pratica dell'agriforesta utile ad arginare i fenomeni di abbandono di molti tratti del territorio. «La tecnica prevede la compresenza di due sistemi produttivi sulla stessa superficie di terreno, alberato sopra o accanto a pascoli o seminativi. Così da ridurre gli effetti del cambiamento climatico, garantendo una migliore gestione e conservazione del patrimonio boschivo, dando luogo, dal punto di vista produttivo, a una maggiore qualità e redditività dei prodotti». Il sindaco Enrico Murgia conclude: «Fondamentale potrebbe risultare il ruolo dell’agenzia Forestas a convertire i boschi cedui in fustaie ghiandifere, anche integrando gli organici di nuove risorse umane e mettendo il lavoro al servizio delle produzioni dell’allevamento e del turismo sostenibile».



