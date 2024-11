Problemi tecnici su SardegnaCat: «Sistema bocciato» 

«È un dente dolente», dice Roberta Cogotti, de La Via del Collegio. «Alla fine, nonostante l’intervento prezioso degli uffici comunali della Cultura che ci ha supportato in tutti i modi, quando siamo riusciti a essere inseriti nella piattaforma per partecipare al bando per Capodanno era tardi e avevamo ormai “perso” l’artista. Peccato, perché alla riuscita di questo Capodanno avremmo voluto contribuire anche noi», dice Roberta Cogotti. Lei, che con la compagnia la scorsa estate alla Fiera ha portato migliaia di cagliaritani a ballare con Tom Hadley, punta il dito contro SardegnaCat, la piattaforma messa a disposizione dalla centrale regionale di committenza delle pa ed enti locali con l'obiettivo, sembra un paradosso, di ottimizzare e semplificare le procedure, dove bisognava iscriversi per partecipare al bando del Comune per l’organizzazione di Capodanno. Perché che qualcosa non abbia funzionato lo sapevano anche a Palazzo Bacaredda che per venire incontro alle richieste degli organizzatori per il Capodanno hanno procrastinato la scadenza del bando di una settimana, dal 7 al 14 novembre. Da rivedere, insomma. ( ma. mad. )

