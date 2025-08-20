Problemi sanitari, chiude il cimitero 

Nella giornata di ieri numerose persone si sono recate al cimitero di Sestu, trovandolo però chiuso. Un avviso affisso all’ingresso informava della sospensione delle visite “fino a data da destinarsi”. Il motivo? La fuoriuscita di liquidi da una tomba, probabilmente a causa del caldo.

«Martedì il personale del cimitero ha segnalato al funzionario dell’Ufficio tecnico un possibile problema di natura sanitaria – spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita spiega –. È stato quindi effettuato un sopralluogo durante il quale si è constatato, alla base di un blocco di loculi, un fenomeno di percolazione. Per ragioni igienico-sanitarie si è provveduto a emettere un’ordinanza di chiusura e ad avvisare la Asl, competente in materia. Ci auguriamo che non emergano ulteriori complicazioni e che, dopo le necessarie operazioni di bonifica, il cimitero possa riaprire al pubblico entro pochi giorni».