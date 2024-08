«Problemi per accedere in chiesa» 

I lavori che termineranno presumibilmente a settembre, ma restano alcuni problemi da risolvere nella chiesa parrocchiale San Nicola di Mira a Guspini, in particolare riguardanti l’accessibilità dei fedeli. Grazie al finanziamento regionale di 200mila euro sono stati effettuati interventi significativi sull’esterno della Chiesa. «I fondi hanno permesso la sistemazione della facciata e, in particolare, era urgente il restauro del rosone – spiega il parroco don Antonio Massa – i lavori procedono, sebbene con qualche ritardo rispetto alla tabella di marcia». Attualmente, sono in corso la sostituzione dei conci deteriorati e l’intervento più impegnativo sul rosone, che sta cedendo a causa della friabilità della pietra e delle intemperie.

Tuttavia, il progetto originale prevedeva ulteriori lavori, non inclusi per la limitazione dei fondi. «C'è ancora l’esigenza di intervenire all’interno della chiesa, soprattutto su alcuni intonaci, che necessitano di consolidamento a causa delle infiltrazioni umide», aggiunge il parroco.La chiesa è accessibile solo tramite una grande scalinata che precede la piazza. L’unico montascale, installato circa quindici anni fa, non è più funzionante. Inoltre «l’impianto risulta esteticamente incoerente con il pregio del materiale lapideo della scalinata», si legge nella relazione del progetto per la costruzione di uno scivolo che aveva il compito di migliorare l’accessibilità. Ma il progetto è stato bloccato dalla commissione ambientalistica. «Avrebbe comportato modifiche irreversibili nello spazio del sagrato. Si stanno studiando soluzioni alternative», conclude il parroco.

