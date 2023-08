Problemi nell’accesso alle pratiche edilizie 

Problemi tecnici nel sito web del Comune di Sestu. Colpito il sistema che consente agli addetti di gestire le istanze di accesso alle pratiche edilizie. Al momento dunque le richieste degli utenti non possono essere evase. Il responsabile dichiara che il problema non dipende dagli uffici ma sarà fatto comunque il possibile per risolverlo quanto prima. Le istanze potranno comunque essere inoltrate con le consuete modalità e saranno evase in ordine cronologico quando i problemi tecnici saranno risolti.

