Problemi igienici, il cimitero resta chiuso 

Da ieri e anche per oggi quel cancello resta chiuso, i defunti del cimitero di Sestu non riceveranno una visita dai loro cari. La notizia è arrivata improvvisamente mercoledì pomeriggio: chiusura per esigenze sanitarie. Un imprevisto su cui, almeno online, non trapelava alcun dettaglio.

Il problema

Ieri pomeriggio la spiegazione, dagli addetti ai lavori e dal Comune: un’improvvisa fuoriuscita di liquidi da un loculo nella parte alta del cimitero, in una tomba realizzata recentemente; una scena triste, offensiva per il morto e i familiari. Ma anche pericolosa dal punto di vista igienico sanitario, infatti il cimitero è stato chiuso subito.

Da investigare ancora in modo più approfondito le cause; forse qualche errore o problema nella tumulazione o nella tenuta del loculo, magari un difetto nella bara che ne ha provocato la rottura, e probabilmente ci si è messo anche il caldo eccezionale. Un inconveniente tutt’altro che raro, a quanto pare, anche se a Sestu non si verificava da tanto tempo. Il risultato è che l’ingresso resta consentito per funerali e agli addetti ai lavori, ma tutti gli altri non potranno entrare.

«Cerco di venire almeno una volta alla settimana», raccontava Vittoria Onano ieri mattina, con in mano un mazzo di fiori in mano, «per trovare persone tanto importanti per me. Certo ci sono problemi più gravi a Sestu, ma spero riapra presto».

Gli interventi

Asl e Comune sarebbero pronti ad entrare in azione: «Ho emesso l'ordinanza di chiusura nel momento in cui la Asl ha ritenuto che si sarebbero potuti creare problemi di igiene pubblica, il cimitero sarà di nuovo aperto al pubblico nel momento in cui, di concerto con la Asl, la situazione torni alla normalità», spiega la sindaca Paola Secci.

Interviene anche Emanuele Meloni, assessore ai Lavori pubblici e all’Igiene urbana: «Precisiamo che si è trattato di un evento del tutto eccezionale, legato con ogni probabilità a condizioni fisiologiche non prevedibili». Nessun pericolo per le buone condizioni del cimitero, né per la salute: «Appena ricevuta la segnalazione abbiamo attivato le procedure del caso, l’area è stata messa in sicurezza, il cimitero chiuso in via precauzionale, per il tempo necessario alle verifiche della Asl».

Tempi incerti

E se è certo che i morti non hanno fretta, meno certi sembravano i tempi, almeno ieri: accanto al cancello si leggeva “chiuso per i giorni 25 e 26,” a cui poi qualcuno a penna aveva aggiunto “27”, mentre il sito web del Comune, senza sbilanciarsi, scriveva «fino alla risoluzione dell’inconveniente».

Secondo Asl e Comune comunque l’intervento avverrà al massimo in pochi giorni, e i cancelli del cimitero saranno riaperti.

