Problemi idrici a Badu ’e rivu, sindaco contro Abbanoa 

Guasto alla rete idrica a Oliena, in zona “Badu ’e rivu”. Il sindaco Bastiano Congiu lamenta la mancanza di riscontri da parte di Abbanoa. Ieri una squadra si è occupata della riparazione. Nel paese si sono verificati piccoli disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle aree interessate. «Purtroppo rispetto a quanto concordato negli incontri con il gestore, non abbiamo ancora avuto riscontri effettivi sui lavori di rifacimento di circa 5 km di rete idrica - dice Congiu -. Anche gli interventi di ristrutturazione del serbatoio di Peraghespe non sono iniziati. Le risorse sono state stanziate da tempo ma i ritardi sono insostenibili e per l’estate si rischiano i soliti problemi». (g. pit.)

