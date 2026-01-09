VaiOnline
Città Giardino.
10 gennaio 2026 alle 00:10

Problemi elettrici, Giovanili senza campo di calcio 

Dai festeggiamenti per il primato della prima squadra alla chiusura forzata degli impianti per il settore giovanile. Finisce così la settimana della Nuorese Calcio 1930, capolista del campionato di Eccellenza, costretta però a fare i conti con una situazione strutturale sempre più critica sul fronte degli impianti sportivi cittadini.

Da ieri il campo sportivo di Città Giardino sarà nuovamente inutilizzabile per le attività delle giovanili, mentre resta ancora precario lo stato del manto erboso del Frogheri, che continua a presentare condizioni non ottimali. Un paradosso che stride con i risultati sportivi della prima squadra e mette in evidenza una fragilità ormai cronica. A comunicarlo è stata la società verde azzurra con una nota ufficiale: «A causa di criticità rilevate sull’impianto elettrico, la società Nuorese Calcio 1930 è, ancora una volta, costretta a sospendere gli allenamenti del settore giovanile a far data da lunedì 12 gennaio 2026, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli astanti». Una decisione presa, come sottolinea la società, per senso di responsabilità, ma che pesa come un macigno sul percorso di crescita dei giovani atleti: «La precaria situazione in cui versano gli impianti sportivi della città ci impone di arrenderci di fronte a problematiche non risolvibili, con la consapevolezza che tutto questo inevitabilmente si ripercuoterà sull’esperienza di crescita e sul benessere dei nostri ragazzi». Nel comunicato nessuna spiegazione precisa, ma si tratterebbe di un cavo elettrico interrato, che forse ha perso il suo isolamento o danneggiato, e quindi pericoloso. La Nuorese Calcio ribadisce la disponibilità al dialogo e l’auspicio di un intervento rapido da parte delle istituzioni competenti: «Fiduciosi nella vostra comprensione e nel senso di responsabilità che la società ha sempre dimostrato, ci auguriamo un pronto e solerte intervento per la risoluzione delle problematiche».

La vicenda riaccende i riflettori sullo stato degli impianti sportivi cittadini e rischia di penalizzare proprio il settore più fragile e strategico: quello delle giovanili.

