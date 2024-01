Problemi con le firme, Forza del popolo è a rischio 

Forza del popolo, una delle 26 liste in corsa per le Regionali, non ha ancora ottenuto il lasciapassare dal tribunale di Cagliari. Dall’esame della documentazione risulterebbero irregolarità nella raccolta firme: i rappresentanti della lista che candida come governatrice Maria Rosaria Randaccio torneranno oggi a Palazzo di giustizia per depositare l’integrazione.

Per ora non è decretata alcuna esclusione. «Domani (oggi, ndr) consegniamo la documentazione sollecitata», spiega la leader. Resta la via del ricorso come ultima opzione per salvare la partecipazione. Forza del popolo non ha potuto contare sull’adesione tecnica, ovvero la sottoscrizione di un consigliere regionale uscente per aggirare l’obbligo di raccogliere le firme. A questa soluzione ha rinunciato volontariamente Progetto Sardegna di Renato Soru, che in tribunale ha portato le ottomila sottoscrizioni richieste.

Nuovi nomi

Intanto rispetto alle liste pubblicate ieri, con oltre 1.400 candidati (mancava proprio Forza del popolo date le presunte irregolarità), vanno aggiunti alcuni nomi. Nella lista Uniti per Alessandra Todde, a Oristano sono in corsa anche Elisabetta Sanna ed Ennio Masu. Nella circoscrizione Olbia-Tempio, invece, con +Europa-Azione-Upc è candidato anche Luca Demuro. Nella lista del Psd’Az, il nome corretto della capolista a Nuoro è Gesuina Cherchi, mentre in Ogliastra l’Alleanza Verdi-Sinistra schiera Mario Setti (e non Mariolino). Qualche doppia da rivedere, infine, in Progetto Sardegna: si presenta a Cagliari Francesco Lecis (non Leccis), nel Sulcis Francesco Cicilloni (non Ciccilloni), nel Medio Campidano Carlo Tomasi (non Tommasi).

