Problemi con i bagagli per il 54% dei passeggeri 

Oltre la metà dei passeggeri italiani (54%) che hanno viaggiato in aereo negli ultimi due anni ha avuto esperienze negative con il bagaglio a mano. È quanto emerge dall'indagine di Altroconsumo, che rivela anche come 38% veda bagagli perfettamente in regola finire in stiva per «mancanza di spazio». «Non stiamo parlando di trolley fuori misura, ma di bagagli - si legge - che rispettano tutte le regole imposte dalle compagnie. Il problema è la mancanza di trasparenza».

Il 34% dei viaggiatori scopre supplementi solo al check-in quando è troppo tardi per intervenire, e la metà dei passeggeri non si aspettava di dover pagare nulla. Inoltre, si attesta a 45 euro circa l'importo medio dei supplementi. Secondo Altroconsumo, non sorprende che quasi 3 viaggiatori su 4 pensano che le compagnie usino le tariffe sul bagaglio a mano per confondere i viaggiatori e massimizzare i profitti, piuttosto che per migliorare la gestione dello spazio a bordo. Il 60% degli intervistati è convinto infatti che pagando un supplemento non si vada a risolvere il problema di bagagli eccessivi in cabina. Solo il 28% sa come reclamare.

