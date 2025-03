Problemi al sistema informatico, si ferma il Centro prelievi 

Brutta sorpresa per i pazienti di Dolianova che ieri si sono recati al poliambulatorio di piazza Europa per prenotare le analisi del sangue. L’attività del Centro prelievi è sospesa per alcuni giorni a causa del mancato collegamento dei sistemi informatici alla rete della Asl 8 di Cagliari. In attesa di ripristinare il servizio, i pazienti dovranno sopportare qualche disagio e recarsi nei centri vicini (Sinnai o Quartu) per effettuare i prelievi. «È una sospensione temporanea - assicura il sindaco Ivan Piras - contiamo di risolvere il problema nei prossimi giorni. L’obiettivo è far partire al più presto i lavori di ristrutturazione del poliambulatorio che daranno a Dolianova un edificio moderno ed efficiente, punto di riferimento per tutta la sanità del Parteolla». Nei giorni scorsi, l’appalto da 1,2 milioni di euro è stato aggiudicato a un’impresa siciliana che, dalla consegna dei lavori, avrà un anno di tempo per completare l’opera. Le operazioni di sgombero dello stabile sono iniziate. Le prestazioni specialistiche saranno trasferite altrove. Da lunedì, l’ortopedico e la fisiatra hanno preso servizio a Quartu Sant’Elena. Resterà a Dolianova il centro prelievi, per ora ospitato nei locali dell’Avis di piazza Amendola. Il servizio sarà disponibile tra qualche giorno con il collegamento ai terminali della Asl 8. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA