Problema in volo, l’aereo torna a Cagliari 

Un altro problema tecnico in volo e nuovi disagi per i passeggeri. Questa volta sulla linea Cagliari-Roma. Una «anomalia tecnica» al sistema di «trimmaggio» del Boeing 737 di Aeroitalia, decollato dallo scalo di Elmas ieri alle 16.40 ha spinto il comandante a invertire la rotta quando l’aereo era già al largo della costa di Muravera, diretto verso Fiumicino.

Ma a differenza del volo Cagliari-Milano del 10 giugno, quello dei due guasti alle valvole che regolano la pressurizzazione della cabina, in cui l’equipaggio aveva scelto di proseguire verso la destinazione - anche se a una quota più bassa -, stavolta il pilota ha scelto di fare marcia indietro e di tornare a Cagliari.

Il fatto

A comunicare il nuovo guasto è stata la compagnia: il volo XZ2340 «è rientrato all’aeroporto di partenza poco dopo il decollo a seguito della segnalazione di un’anomalia tecnica al trimmaggio dell’aeroplano», cioè il sistema che consente di stabilizzare il volo. «Il comandante, in via del tutto precauzionale e nel pieno rispetto delle procedure operative, ha richiesto priorità per il rientro. L’atterraggio è avvenuto regolarmente e in condizioni di piena sicurezza. I tecnici della compagnia hanno già avviato gli accertamenti necessari», fa sapere Aeroitalia. I passeggeri sono stati fatti scendere e riprotetti sul volo successivo, partito da Cagliari alle 19 e arrivato a Roma alle 20 (oltre due ore dopo il previsto).

La polemica

«In tanti anni di continuità territoriale non ricordo un servizio simile e un susseguirsi continuo di ritardi, disservizi e malfunzionamenti. Solo casualità?», osserva il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus in una nota. «Qui non ci sono i margini minimi per consentire la proroga. Bisogna trovare immediatamente un’alternativa».

Il precedente

Ma ieri è stata una giornata di disagi per il trasporto aereo anche a causa del black out serale dei radar nei cieli dell’Italia nord-occidentale. Decine di voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti del Paese sono stati cancellati o dirottati: è il caso dell’Olbia-Milano delle 20, atterrato a Pisa. Cancellato il Cagliari-Bergamo di Ryanair. Inevitabili i ritardi a catena.

All’origine del guasto ci sarebbe un problema alla rete di “trasmissione dati” negli uffici Enav di Milano. Per sicurezza, tutti i voli dell’area nord-ovest sono dunque stati sospesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA