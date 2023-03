«Problema elettrico»: bloccato il volo Ryanair in partenza per Roma  

I passeggeri sono saliti a bordo e l’aereo si è mosso dal parcheggio diretto verso la pista di decollo. Ma il volo Ryanair delle 19,20 diretto da Elmas a Ciampino è stato bloccato durante il “rullaggio”. «Problemi elettrici», ha comunicato il comandante ai passeggeri, che dopo aver visto l’areo fermarsi si chiedevano che cosa fosse accaduto.

Poco dopo sono saliti a bordo alcuni tecnici ma hanno comunicato che il disguido non era risolvibile in tempi rapidi. Così i viaggiatori sono dovuti scendere in attesa di un nuovo volo, decollato alle 20,50 circa.

Il disguido è stato risolto in tempi rapidi ed i passeggeri diretti a Roma hanno potuto raggiungere la capitale con un ritardo di un’ora e mezza rispetto all’orario previsto.

Ryanair, il principale vettore low-cost europeo, nelle scorse settimane ha annunciato l’avvio della stagione estiva con un aumento del 10% della propria capacità complessiva a Cagliari rispetto allo scorso anno e del 70% rispetto al periodo pre-Covid. Göteborg è la nuova rotta della compagnia irlandese che si aggiunge alle conferme di Bruxelles Charleroi, Budapest, Carcassonne, Cracovia, Dublino, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Karlsruhe-Baden, Londra Stansted, Madrid, Malta, Norimberga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Porto, Poznan, Siviglia, Valencia, Varsavia Modlin e Vienna per un totale di 21 destinazioni internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA