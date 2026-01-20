VaiOnline
Guspini.
21 gennaio 2026 alle 00:34

Pro Pal alla “guerra” delle bandiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Guspini la bandiera della Palestina, inizialmente esposta sulla facciata del Municipio, era stata rimossa su disposizione del prefetto. Una decisione alla quale il gruppo “Guspini per la Palestina” ha scelto di rispondere posizionandone un’altra in una rotatoria all’ingresso del paese. «La nostra è stata una risposta a questa imposizione del prefetto», spiega Francesco Marras, attivista del gruppo.

In un’altra rotatoria è stata posizionata anche la bandiera del Venezuela. Per il consigliere Filippo Usai, l’iniziativa nasce «dalla volontà di stare dalla parte dei popoli e del diritto internazionale». Simona Lobina sottolinea infine come «sulla Palestina sia calato l’interesse». Il gruppo ha inoltre organizzato un incontro per domani alle 17.30 nella sede Arci. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

La furia di Harry, cancellato il Poetto

Crolla un tratto della Statale 195. Evacuazioni a Capoterra, il mare nelle case 
L’emergenza

La furia del mare sulla 195: cede l’asfalto, statale nel caos

Strada chiusa dalla Scafa a Maddalena spiaggia Villaggio pescatori: case e ristoranti devastati 
Roberto Carta
L’emergenza

Harry, tutto chiuso per altre 24 ore

Su Cagliari, Campidano e Ogliastra resta l’allerta rossa: prorogate le ordinanze 
Alessandra Carta
L’emergenza

Porto Giunco, spiaggia sommersa Il Flumendosa continua a far paura

Preoccupazione a Sinnai, Sarroch e nel Sarrabus Gerrei Frana a Sadali, gravi danni per un’azienda agricola 
Regione

Manovra, un’altra corsa contro il tempo

Nessuna intesa tra i due poli: ora si rischia un altro mese di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
Anguillara

Federica accoltellata 23 volte

Il corpo sotterrato aveva una gamba amputata. I Pm: «È femminicidio» 
La crisi

L’ultima provocazione di Trump: bandiera Usa sulla Groenlandia

Il presidente insiste: questione di sicurezza, tutti d’accordo 