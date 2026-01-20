Pro Pal alla “guerra” delle bandiere 

A Guspini la bandiera della Palestina, inizialmente esposta sulla facciata del Municipio, era stata rimossa su disposizione del prefetto. Una decisione alla quale il gruppo “Guspini per la Palestina” ha scelto di rispondere posizionandone un’altra in una rotatoria all’ingresso del paese. «La nostra è stata una risposta a questa imposizione del prefetto», spiega Francesco Marras, attivista del gruppo.

In un’altra rotatoria è stata posizionata anche la bandiera del Venezuela. Per il consigliere Filippo Usai, l’iniziativa nasce «dalla volontà di stare dalla parte dei popoli e del diritto internazionale». Simona Lobina sottolinea infine come «sulla Palestina sia calato l’interesse». Il gruppo ha inoltre organizzato un incontro per domani alle 17.30 nella sede Arci. ( g. g. s. )

