San Gavino.
15 novembre 2025 alle 00:33

Pro Loco, volontari cercansi 

Lavorano in silenzio per dodici mesi all’anno senza pausa e gratuitamente. Sono i volontari della Pro Loco, sempre presente nell’organizzazione delle più importanti manifestazioni di San Gavino. Per questo servono forze nuove. Lo rimarca la dinamica presidente Antonella Caboni: «Ogni anno portiamo avanti la campagna per il tesseramento, destinata a persone e associazioni. Ci rivolgiamo a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese. Di recente abbiamo organizzato la festa di Halloween con grande divertimento dei bambini, ma anche degli adulti. In occasione del carnevale estivo abbiamo distribuito tantissime frittelle, mentre per la Pasqua abbiamo dato ai bambini del paese “su coccoi cun s’ou”, uno dei simboli della nostra tradizione». L’invito della presidente è rivolto a tutti. «Chiediamo una mano anche ad associazioni e attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente della nostra piattaforma online per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative».

I volontari si trovano nella sede di piazza della Resistenza dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. La Pro Loco offre il suo prezioso contributo tutto l’anno e la sua attività non si è fermata neppure in estate con i tanti appuntamenti che hanno coperto i mesi più caldi: in particolare, durante l’estate ha avuto molto successo la rassegna gratuita del cinema nel cortile della casa Mereu, mentre tra gli appuntamenti più apprezzati degli anni scorsi c’è quello della calza della Befana più lunga della Sardegna, che ha avuto una notevole partecipazione, inondando le strade della cittadina di allegre vecchiette con la scopa.

Nell’ultima mostra dello zafferano, in piazza Marconi, i volontari hanno distribuito tantissimi piatti tipici. «Abbiamo preparato – spiega la presidente – diverse specialità come i ravioli allo zafferano e le formaggelle. La mostra rappresenta la nostra identità e racconta la passione, il lavoro e la creatività della comunità sangavinese. Abbiamo lavorato con entusiasmo grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali e dei tanti volontari che, speriamo, saranno sempre di più». ( g. pit. )

