Pro Loco, sede in piazza Lavatoio 

La Pro Loco di Villacidro avrà una nuova sede: l'associazione di promozione turistica si trasferirà dai locali dell'ex Mulino Cadoni – già liberati da tempo – nell'ex ufficio fontanieri in piazza Lavatoio – che già in passato ha ospitato la sede dell'associazione. Ieri la firma della convenzione tra Comune e Pro Loco e il ritiro delle chiavi.«Il contratto di comodato d'uso gratuito è stato regolarizzato e a brevissimo la Pro Loco potrà trasferirsi nella nuova sede in maniera ufficiale», conferma il vicesindaco, Dario Piras: «Imbiancatura interne e manutenzioni sono già state fatte. All’associazione rimangono da fare voltura e allacci. Da anni la Pro Loco opera in sedi precarie: tornare al centro del paese può essere uno stimolo perché sempre più cittadini, i giovani in particolare, si iscrivano per portare nuove idee e progetti per la promozione turistica e commerciale del nostro territorio», conclude l'assessore.

«Organizzeremo la sede operativa nel più breve tempo possibile», conferma G. Antonio Nurchis, presidente della Pro Loco: «Il tempo di sistemarci e inaugureremo gli spazi, estendendo l'invito a tutti i cittadini. Sarà un anno intenso che ci vedrà impegnati nell'organizzazione e nella compartecipazione di varie iniziative: dal ViviVerde che partirà a breve e si concluderà a giugno con la Sagra delle ciliegie, alle feste religiose e patronali», anticipa Nurchis. «La nuova sede ci offre finalmente un punto di visibilità adeguato, oltre che uno spunto per una migliore capacità organizzativa. Ci auguriamo sinceramente di suscitare interesse e partecipazione», si augura il presidente della Pro Loco.

