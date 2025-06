Pro loco, rendiconto dei fondi ricevuti 

Come ogni anno, la Pro loco di Vallermosa rilascia la rendicontazione dei contributi concessi dagli enti pubblici, incassati nell’anno 2024. Al primo punto dell’elenco, con la cifra più rilevante, compare il totale delle quote assegnate dal Comune di Vallermosa. L’associazione dichiara di aver ricevuto dal Comune 52.908,00 euro per l’organizzazione delle varie manifestazioni che si sono tenute nel paese durante l’anno. Nel secondo punto è riportato l’importo di 9.729,81 euro, concesso il 3 luglio 2024, come saldo del contributo ordinario della Regione.

L’ultima nota riguarda il contributo di 550,00 euro, donato dall’Associazione Enti locali, nella data del 20 giugno 2024, per la manifestazione “ Vivere la Terra”. Pietro Atzeni, presidente della Pro loco, elenca alcune delle iniziative realizzate nel 2024: «La più rilevante è Sapori d’Autunno, appuntamento di ottobre costato circa 25mila euro, ha portato in paese oltre diecimila persone. Circa 15mila euro per le manifestazioni dell’Estate Vallermosese, e per la tradizionale Festa della Montagna, che si svolge ad aprile, abbiamo investito 8mila euro. Altre cifre rilevanti sono state destinate al Natale, Festa della Spiga e il Carnevale». (a. cu.)

