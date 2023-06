Pro Loco, raddoppio con polemica 

Otto anni di attesa. Ora Nuoro ha la sua seconda Pro Loco. Un evento in piena regola, per avviare un rilancio in grande stile di una città dalle potenzialità enormi ma in parte inespresse. «Tutti sono invitati, venerdì alle 17.30 nella Camera di commercio - dice Alessandro Melis, presidente della neonata “Pro Loco Presidio turistico nuorese” -. Oltre a consegnare le tessere, intendiamo ampliare la compagine societaria e avviare un programma di iniziative immediate e future». Affiliato all’Ente Pro loco Sardegna, il sodalizio fa storcere il naso all’Unpli (Unione nazionale Pro Loco italiane). «Questa novità non ci attira - dice il vice presidente regionale, Sebastiano Sechi -. In molte città non ha funzionato neppure una Pro Loco, figuriamoci due».

Nuovo corso

L’attesa ai più è apparsa infinita. Nel 2015 il “Presidio turistico nuorese” ha iniziato a muovere i primi passi, sotto forma di associazione. Le ambizioni, però, erano differenti. «Lo scorso dicembre, il nostro sogno ha iniziato a prendere forma - dice Alessandro Melis -. Dobbiamo ringraziare il capo di Gabinetto dell’assessorato regionale del Turismo, Salvatore Ruggiu, e l’assessore Gianni Chessa: hanno accolto la nostra richiesta e varato la delibera che di fatto consentiva la nascita di una seconda Pro Loco in centri con oltre 30 mila abitanti». Melis evidenzia subito i fini: «Vogliamo valorizzare Nuoro, in tutti i modi. Stiamo parlando della città del premio Nobel Grazia Deledda. Com’è possibile che arrivino 25 mila turisti e non sanno proprio dove andare? O meglio, non restano a Nuoro ma finiscono a pranzo in qualche agriturismo della zona, soprattutto a Orgosolo. Riteniamo tutto ciò inaccettabile».

Carenze e novità

La nuova Pro Loco accende i motori, chiama il territorio a raccolta. Cittadini, associazioni: tutti sono invitati all’incontro di venerdì. «Non cerchiamo polemiche, vogliamo solo svegliare la nostra città - puntualizza Melis -. I turisti vengono da noi, visitano i nostri musei: dobbiamo fare qualsiasi cosa per trattenerli qui». E sulle mancanze più evidenti, il presidente della nuova Pro Loco non ha dubbi: «Tanto per cominciare serve un ufficio turistico in via Grazia Deledda, a San Pietro, e uno in viale Ciusa. Poi, un parcheggio per i tanti pullman che arrivano in città e ogni giorno non sanno dove andare».

Voci contro

Dall’Unione nazionale delle Pro Loco, guidata nell’Isola da Raffaele Sestu, non nascondono svariate perplessità per la novità tutta barbaricina. Nel capoluogo, infatti, esiste già l’associazione Pro Loco Nuoro, guidata da Lorenza Vacca e legata proprio all’Unpli. Sebastiano Sechi conclude: «C’è già una Pro loco, perché farne un’altra? Non era meglio dare una mano a quella che c’era già? Ecco, queste cose succedono solo in Sardegna. Ripeto, non vedo bene questa mossa».

