Pro Loco, nuovo Consiglio 

Domenica a Calasetta si è svolta l’assemblea dei soci della Pro Loco per l’approvazione del bilancio consuntivo provvisorio per l’anno in corso e preventivo invece per il 2025, per fine mandato del consiglio uscente, e elezioni del nuovo consiglio di amministrazione, dei probiviri e del revisore dei conti. Sono stati eletti i soci Giuseppe Crobeddu, Sara Piludu, Luciano Manconi, Gianluca Serrenti, Alessandro Congiu, Cristiano e Claudio Mercenaro. Per quanto riguarda i probiviri invece: Paola Cincotti, Giuseppe Fisanotti e Paola Schirru. Revisore dei conti, Luciano Biggio. A tutti loro sono giunti gli auguri da parte dei soci dell’associazione che hanno preso parte all’assemblea. Il nuovo organismo dirigente si riunirà venerdì prossimo per decidere i nomi di presidente, segretario, economo o cassiere. (s. g.)

