VaiOnline
Arborea.
05 febbraio 2026 alle 00:32

Pro Loco, nascono le commissioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Squadra che vince non si cambia. Paolo Sanneris è stato confermato alla presidenza della Pro Loco di Arborea per il terzo mandato: da 11 anni guida circa 150 soci. Confermato anche il Consiglio direttivo: Anna Maria Tuveri sarà la vice, Claudio Macchia il segretario, Giorgio Serra il tesoriere. «Siamo contenti che il nostro lavoro venga apprezzato –sostiene Sanneris - Non è scontato che la Pro Loco mantenga lo stesso direttivo per anni. Abbiamo dimostrato di poter continuare a portare avanti la promozione turistica, culturale ed enogastronomica. Senza dimenticare la collaborazione con le altre associazioni, gli operatori, le scuole e il Comune». Per la prima volta sono state istituite le commissioni: gruppi di soci in supporto al direttivo. C'è, ad esempio, la commissione che si occuperà dei rapporti con i Comuni gemellati di Zevio, Villorba, Sermonetta e Mortegliano; un altro gruppo si occuperà di seguire i social, e ancora dei rapporti con le associazioni e il territorio. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 