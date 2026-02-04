Pro Loco, nascono le commissioni 

Squadra che vince non si cambia. Paolo Sanneris è stato confermato alla presidenza della Pro Loco di Arborea per il terzo mandato: da 11 anni guida circa 150 soci. Confermato anche il Consiglio direttivo: Anna Maria Tuveri sarà la vice, Claudio Macchia il segretario, Giorgio Serra il tesoriere. «Siamo contenti che il nostro lavoro venga apprezzato –sostiene Sanneris - Non è scontato che la Pro Loco mantenga lo stesso direttivo per anni. Abbiamo dimostrato di poter continuare a portare avanti la promozione turistica, culturale ed enogastronomica. Senza dimenticare la collaborazione con le altre associazioni, gli operatori, le scuole e il Comune». Per la prima volta sono state istituite le commissioni: gruppi di soci in supporto al direttivo. C'è, ad esempio, la commissione che si occuperà dei rapporti con i Comuni gemellati di Zevio, Villorba, Sermonetta e Mortegliano; un altro gruppo si occuperà di seguire i social, e ancora dei rapporti con le associazioni e il territorio. ( s.p. )

