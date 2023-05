Pro Loco, eletto il direttivo Tonio Scanu è il presidente  

La Pro Loco ci riprova. Dopo le dimissioni in massa dell’ex direttivo, da pochi giorni è in carica un nuovo gruppo guidato da Tonio Scanu, 56 anni, eletto all’unanimità con 93 voti. «Non mi aspettavo tutto questo successo - racconta Scanu - Siamo già al lavoro per mettere in cantiere tante iniziative. Mi piacerebbe mettere in piedi una sagra identitaria per promuovere i prodotti tipici del paese. Cercherò poi di organizzare il tradizionale pranzo degli anziani. Senza dimenticare le gite e “Su Marrulleri”». Fanno parte del direttivo il vicepresidente Enrico Obinu, la segretaria Dalila Pisu e la tesoriera Anna Paola Porcu; consiglieri Paola Scintu e Aldo Fanari; Collegio dei probiviri Maria Loddo, Sergio Loddo e Assuntina Cotza. ( s. p. )

