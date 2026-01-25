Pro Loco, eletto il consiglio direttivo 

Non solo elezioni. Si è parlato anche di ciò che è stato fatto e dei progetti futuri. La Pro Loco di Arborea ha tenuto sabato sera l’assemblea ordinaria dei soci, con circa 70 persone. Il presidente uscente Paolo Sanneris ha presentato la relazione di fine mandato evidenziando l’intenso lavoro svolto nella promozione turistica, culturale ed enogastronomica e sottolineando l’importanza delle collaborazioni con scuole, associazioni e operatori del territorio. Sono state inoltre delineate le priorità per il nuovo quadriennio, tra cui la valorizzazione delle tradizioni, una promozione turistica più integrata e il coinvolgimento dei giovani per garantire continuità e innovazione.

L’assemblea ha poi rinnovato gli organi sociali per il 2026–2030. Sono stati eletti nel Consiglio di amministrazione Paolo Sanneris, Anna Maria Tuveri, Claudio Macchia, Giorgio Serra, Sebastiano Arcai, Barbara Bertolo e Andrea Pinna. Per l’organo di controllo e il collegio dei revisori dei conti è stato eletto Marco Atzei. Il collegio dei probiviri sarà composto da Marina Andreotti, Antonio Carboni e Umberto Favalessa, con Giuseppe Spanu, Roberto Torsani e Lorenzo Zago come supplenti. Il più anziano del Consiglio, Macchia, ha convocato la riunione per eleggere il nuovo presidente per venerdì 30. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA