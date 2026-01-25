VaiOnline
Arborea.
26 gennaio 2026 alle 00:09

Pro Loco, eletto il consiglio direttivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo elezioni. Si è parlato anche di ciò che è stato fatto e dei progetti futuri. La Pro Loco di Arborea ha tenuto sabato sera l’assemblea ordinaria dei soci, con circa 70 persone. Il presidente uscente Paolo Sanneris ha presentato la relazione di fine mandato evidenziando l’intenso lavoro svolto nella promozione turistica, culturale ed enogastronomica e sottolineando l’importanza delle collaborazioni con scuole, associazioni e operatori del territorio. Sono state inoltre delineate le priorità per il nuovo quadriennio, tra cui la valorizzazione delle tradizioni, una promozione turistica più integrata e il coinvolgimento dei giovani per garantire continuità e innovazione.

L’assemblea ha poi rinnovato gli organi sociali per il 2026–2030. Sono stati eletti nel Consiglio di amministrazione Paolo Sanneris, Anna Maria Tuveri, Claudio Macchia, Giorgio Serra, Sebastiano Arcai, Barbara Bertolo e Andrea Pinna. Per l’organo di controllo e il collegio dei revisori dei conti è stato eletto Marco Atzei. Il collegio dei probiviri sarà composto da Marina Andreotti, Antonio Carboni e Umberto Favalessa, con Giuseppe Spanu, Roberto Torsani e Lorenzo Zago come supplenti. Il più anziano del Consiglio, Macchia, ha convocato la riunione per eleggere il nuovo presidente per venerdì 30. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 