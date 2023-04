Pro Loco e Comune mantengono la promessa: saldato il conto della cena di San Leonardo 

Il conto per la cena di San Leonardo è stato saldato mercoledi mattina, cosi come aveva annunciato il presidente della Pro Loco di Perdaxius Gianfranco Dessi.

Dopo la polemica sollevata nei giorni scorsi, si è prodigati per risovere il problema ed è andato di persona al ristorante Jaja e saldare il debito, oltre che a scusarsi per il disagio come già aveva fatto il sindaco Gianluigi Loru due giorni fa.

Ora dovrebbero essere gli uffici del Comune ad occuparsene, così come dichiarato dallo stesso sindaco, e provvedere magari attraverso un impegno di spesa, a liquidare le somme che la Pro Loco ha anticipato per poter saldare la fattura. L’aveva emessa Andrea Casula a giugno 2022 in occasione della festa di San Leonardo. Era stata organizzata una cena per 80 persone, riservata a gruppi folk e cavalieri e, nella stessa occasione, erano stati invitati sindaci e altri amministratori del territoriio per un totale di altre 30 persone. Il conto però non era stato saldato e, dopo dieci mesi, il ristoratore ha sollevato il problema che adesso è stato risolto come promesso dal sindaco Loru.

