Pro Loco, c’è il ricorso dell’ex presidente 

A quattro mesi dal turbolento cambio al vertice della Pro Loco di Monserrato, avvenuto il 21 novembre scorso, non si spegne la polemica. L’ex presidente destituita Loredana Demontis, esce per la prima volta allo scoperto annunciando di aver chiesto alla Regione il commissariamento dell’associazione. Ad oggi, però, non è arrivata alcuna risposta da parte di viale Trento alla richiesta fatta a dicembre.

Il ricorso

In particolare Demontis sostiene di essere stata destituita con una delibera del Consiglio di amministrazione «non valida sia per la modalità di convocazione dell’assemblea», «che per la tempistica». In particolare a suo dire sarebbe stato «violato l’articolo 11 dello statuto associativo, secondo cui gli “avvisi di convocazione sono inviati ai consiglieri con lettera, pec o email normale su richiesta dell’interessato, almeno cinque giorni prima della riunione”. La convocazione mi è stata invece comunicata con un messaggio whatsapp il giorno prima». L’ex presidente Pro Loco afferma anche che dentro il Consiglio direttivo ci sarebbero stati «malumori tali da rendere complicato il dialogo interno. Questo malcontento, nonostante miei reiterati e vani tentativi di porvi rimedio tramite gli organi preposti (in primis il Consiglio dei probiviri, in secondo luogo la presidenza delle Pro Loco), sono culminati proprio il 21 novembre, quando il Cda ha fatto la delibera che mi ha destituita». Demontis prosegue sostenendo che, per essere “regolare”, la convocazione dell’assemblea che poi ha portato al cambio al vertice «sarebbe dovuta avvenire su invito della presidente o su domanda scritta da parte di almeno un terzo dei componenti, cosa che non è successa». E contesta le modalità che hanno portato alla decisione di cambiare la presidenza dicendo che l’oggetto della riunione (“Bilancio preventivo, varie ed eventuali”) «non contemplava la mia destituzione. Dunque il Consiglio di amministrazione si è pronunciato su qualcosa che non era previsto dall’ordine del giorno dell’incontro».

L’associazione

Replica a stretto giro l’attuale presidente della Pro Loco, Francesca Distinto, che bolla come “false” le dichiarazioni di Demontis: «La sua destituzione è avvenuta per decisione presa all’unanimità dal Consiglio di amministrazione e nel totale rispetto delle normative statutarie. La documentazione che attesta questo fatto è già stata presentata in Regione, pertanto le dichiarazioni inerenti alla situazione della Pro Loco di Monserrato sono totalmente infondate ed errate». Distinto dice inoltre che «Demontis è ancora nel Cda, ma preferisce giustificarsi pur di non partecipare alle assemblee e alle riunioni. Piuttosto che inviare documentazione inesatta alla Regione, auspicavamo, più che altro, una sua partecipazione in modo da risolvere alcune problematiche riscontrate. Il bene della Pro Loco dovrebbe essere una priorità di tutto il Consiglio di amministrazione». Una battaglia che continuerà almeno sino alla decisione della Regione.

