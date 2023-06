Pro Loco, battaglia (e liti) per una nomina 

In altre parole la richiesta è quella di sapere quanto è stato speso negli ultimi anni, dal Comune, per la Pro Loco. Intanto dalla sala cresce la tensione, con il pubblico che rumoreggia: «La bagarre in aula è nata non dal contenuto della mia risposta, che la stessa consigliera Meloni ha giudicato soddisfacente, quanto piuttosto dal mio commento, chiedendo quale fosse il senso politico di chiedere un elenco di dati che chiunque può consultare online», spiega Taccori. «Si è passati dalle lamentele dell'assessore al nervosismo del pubblico», racconta Meloni.

E così, quando la consigliera di minoranza Valentina Meloni, insieme ad Anna Crisponi e Michela Mura hanno proposto un’interrogazione, è iniziato il dramma: «Volevamo avere una minima infarinatura sui conti della Pro Loco in quanto, come previsto dai disposti normativi regionali, le associazioni pro loco sono tenute a rendicontare accuratamente le loro spese e in particolare quelle sostenute coi fondi pubblici, comunali in questo caso», spiega Meloni.

Chi ha seguito il Consiglio comunale pochi giorni fa se lo ricorda bene: toni che si alzano, la seduta che viene sospesa. In gioco c’è la nomina di un componente del consiglio d’amministrazione della Pro Loco, un ruolo importante per l’associazione culturale più attiva del paese, e che è rimasto vacante.

Il casus belli

In altre parole la richiesta è quella di sapere quanto è stato speso negli ultimi anni, dal Comune, per la Pro Loco. Intanto dalla sala cresce la tensione, con il pubblico che rumoreggia: «La bagarre in aula è nata non dal contenuto della mia risposta, che la stessa consigliera Meloni ha giudicato soddisfacente, quanto piuttosto dal mio commento, chiedendo quale fosse il senso politico di chiedere un elenco di dati che chiunque può consultare online», spiega Taccori. «Si è passati dalle lamentele dell'assessore al nervosismo del pubblico», racconta Meloni.

Le dimissioni

Il retroscena sono le dimissioni dal consiglio di amministrazione della Pro Loco del consigliere di minoranza Francesco Serra, che precisa di aver lasciato l’incarico «per motivi personali, e in amicizia». Per regolamento infatti nel cda ci deve essere un consigliere di minoranza e uno di maggioranza. E c’è anche chi insinua che l’interrogazione volesse mettere in dubbio il modo in cui vengono gestiti i fondi comunali: «Non dubito che tutto sia in regola. Ho letto cifre e regolamenti senza trovare niente di anomalo», garantisce Meloni. Giovedì scorso intanto l’unica cosa anomala era il caos in aula consiliare: «Alcuni consiglieri dell’opposizione hanno alzato i toni invitandomi a non esprimere giudizi nel merito dell’interrogazione», continua Taccori, «di sicuro è emersa l’impreparazione della minoranza rispetto ai temi che si sarebbero dovuti trattare». Intanto la nomina nel Consiglio della Pro Loco è rimandata a data da destinarsi.

