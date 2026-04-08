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Sanluri.
09 aprile 2026 alle 00:13

«Pro Loco aperta alle associazioni» 

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Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Sanluri: Sandro Basciu, 65 anni, è il nuovo presidente, prende il posto di Lauranna Fenu che ora copre l’incarico di consigliera assieme a Federica Scanu e Marirosa Contini. Il ruolo di vice è affidato a Gianluca Tambaro, la segreteria a Francesca Scanu, tesoriere Mauro Pasci.

«Ci tengo a ringraziare personalmente la presidente uscente – dice Basciu – la sua disponibilità a sostenerci come guida nella fase iniziale è importante. Sono orgoglioso della fiducia che i soci hanno posto in noi, volontari e profondamente legati al territorio, pronti a metterci in gioco per il bene della città. Quest’anno l’attività si concentrerà sul programma ereditato, da gennaio si parte con nuove proposte». E Basciu sottolinea «l’importanza della collaborazione con tutte le associazioni, insieme dobbiamo costruire un progetto per Sanluri, dove l’esperienza di ciascuno è fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi».

Il sindaco, Alberto Urpi: «Ringrazio Sandro per essersi proposto con entusiasmo in questo importante e delicato compito. Sono sicuro che, con le competenze acquisite nel mondo del volontariato e con la squadra farà un ottimo lavoro». (s. r.)

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