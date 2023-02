Pro Loco al lavoro per la sfilata di Carnevale 

Maschere tradizionali, gruppi ispirati ai cartoni animati, giochi, zeppole e un fiume di coriandoli per colorare il paese: l’associazione turistica Pro Loco, in collaborazione con il Comune, organizza il “Carnevale di Guamaggiore 2023”. Appuntamento da non perdere quello in programma domenica 12 febbraio, quando a partire dalle 14.30 le strade del piccolo centro della Trexenta si vestiranno a festa con la sfilata dei gruppi in maschera.

Il raduno è previsto in piazza di Chiesa, da dove prenderà il via il corteo colorato che attraverserà l’intero centro abitato con la partecipazione dei gruppi Maskareddas Gomajoresas, Pro Loco di San Sperate, Tom & Jerry e Scuole di Guamaggiore. La festa proseguirà con la zeppolata per tutti i partecipanti e la tradizionale pentolaccia. «Siamo al lavoro per promuovere diverse iniziative che, in un’intera giornata, siano in grado di mantenere lo spirito della festa più divertente dell’anno e coinvolgere l’intera comunità», sottolinea Gian Antonio Tronci, storico presidente della Pro Loco di Guamaggiore. Tra spettacoli pensati per i bambini e una parte del programma maggiormente legato alle tradizioni, quello di domenica prossima si annuncia un ricco carnevale. (sev. sir.)

