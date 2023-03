Pro Loco, al lavoro il presidente Sechi 

Passaggio di testimone alla Pro Loco. Il presidente uscente Michele Sechi lascia il posto a Osvaldo Licheri. Durante le votazioni per il consiglio di amministrazione sono stati eletti Caterina Floris, Sonia Sechi, Stelisa Sechi, Antonello Atzori, Salvatore Mellai, Fabio Bruno e Osvaldo Licheri. Per il collegio dei probiviri sono stati scelti Sara Stiglitz, Sabrina Mellai e Stefano Mango; per il collegio dei revisori Chiara Stiglitz e Andrea Lutzu. Al termine delle nomine si è quindi riunito il Consiglio di Amministrazione per il conferimento delle cariche amministrative. La scelta come presidente è ricaduta su Osvaldo Licheri, suo vice sarà Fabio Bruno, segretaria Stelisa Sechi, tesoriere Sonia Sechi. Consiglieri Caterina Floris, Antonello Atzori e Salvatore Mellai. Anche il nuovo direttivo, fondi permettendo, continuerà il programma delle manifestazioni: a giugno la rassegna Cantos e Ballos de Beranu, ad agosto la Festa dell’emigrato, a ottobre la rassegna dell’organetto e a novembre Sa festa de Sant’Andria. «Si collaborerà con l’amministrazione comunale e con le varie associazioni locali sperando di creare forti sinergie in questo periodo non facile per tutti. Un ringraziamento all’amministrazione uscente, con a capo il presidente Michele Sechi, per quanto fatto e in piena pandemia», sottolinea il neoeletto presidente. ( a. o.)

