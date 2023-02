Pro Loco, addio a Gianni Baghino 

È morto ieri all’età di 76 anni Gianni Baghino, da sempre presidente della Pro Loco di Sant’Antioco. Fratello del compianto onorevole Eusebio, Gianni Baghino era da sempre impegnato nell’organizzazione di manifestazioni storiche e religiose, tra i tanti appuntamenti, particolarmente legato alle processioni di Sant’Antioco e di Sant’Efisio. Era stato anche presidente del circolo nautico e più volte, nell’arco di un quarantennio, aveva guidato l’Unpli, unione delle Pro Loco, provinciale e regionale.

Alcuni anni fa Baghino era riuscito a superare alcuni problemi cardiaci. Recentemente gli era stato riscontrato un male incurabile. Ieri la triste notizia del suo decesso. Resta il ricordo di una persona impegnata per il suo paese e per la realtà folcloristica che rappresenta in tutta la Sardegna.

