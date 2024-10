Pro Loco a pezzi a nove giorni dalla Fiera 

A una manciata di giorni dalla Fiera delle castagne, organizzata dal Centro commerciale naturale, terremoto nella Pro Loco, che nella manifestazione ha un ruolo logistico. Lascia l’intero direttivo, senza possibilità di assumere nuovamente la carica. Mercoledì hanno consegnato le dimissioni la presidente Tetta De Cannas, il segretario Marco Pistis, il tesoriere Valter Bortolin e la consigliera Francesca Loi, assessore al Turismo della Giunta Burchi.A motivare la scelta, questioni personali e la mancanza di “motivazione” a causa di dissidi che durano da oltre due anni. «Ora, largo ai giovani o a chi vuole dedicarsi all’associazione per valorizzare il territorio», dicono.

La presidente

Tetta De Cannas, alla guida della Pro Loco dal 2018, spiega: «Sono cambiate le condizioni personali, che hanno influito anche sulla motivazione, ed è mancata una collaborazione fattiva tra tutti anche durante le manifestazioni. Pensiamo che sia necessario un cambio del gruppo dirigente, che va svecchiato e arricchito di nuove idee e risorse umane. Lasciamo una Pro Loco in salute, in attivo, con parecchia attrezzatura a disposizione e senza grandi progetti in corso, quindi condizioni economiche favorevoli per il nuovo gruppo dirigente. Ci auspichiamo che si costruisca una bella squadra per prendere in mano la Pro Loco e che non vada in fumo il lavoro di tutti questi anni».

La minoranza

Dalla parte opposta della barricata, insieme a Bettina Pisanu, un’altra veterana dell’associazione in cui milita dal 2004, c’è Anna Crisponi che in molti danno tra i papabili per la presidenza. Lei non si è dimessa: «Non voglio entrare nel merito, hanno fatto il loro dovere e portato avanti le manifestazioni, accetto le motivazioni espresse e vedremo chi si metterà in gioco. Ben vengano nuove persone, sono a disposizione per supportare qualcuno che ha voglia di fare. Voglio vedere se ci sono tutte queste persone che vorrebbero mettersi in gioco. Ho sempre creduto nella Pro Loco, penso sia importante debba crescere ed essere di supporto per il territorio. A volte ci si riesce, a volte no». Il tesoriere Valter Bortolin torna sulla questione conti: «È ora di un cambio di guardia. So che c’è un sacco di gente che vuole impegnarsi. Noi lasciamo, tra l’altro con i conti ben rimpinguati grazie al lavoro di questi anni. Sono sereno ma amareggiato per il clima che si è creato, controproducente per la comunità».

