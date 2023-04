«Privatizzazione, serve la gara pubblica» 

Il piano complessivo prevede che anche lo scalo del capoluogo entri a far parte della galassia di F2i, senza che il fondo d’investimento sborsi un euro: la Camera di Commercio del capoluogo, proprietaria al 94,5% della società di gestione, dovrebbe sottoscrivere un aumento di capitale di F2i Ligantia, “pagato” con la cessione delle proprie azioni in cambio di una quota della futura holding. Ma perché è stato scelto il fondo, di cui la Fondazione di Sardegna controlla una parte delle quote? La Sogaer, nella nota integrativa al Bilancio 2022 che verrà approvato nei prossimi giorni ha definito F2i «partner infungibile», cioè insostituibile, tanto che è già in corso la «due diligence», ovvero l’analisi delle attività dell’azienda. Nessun bando pubblico: si procede con una trattativa privata. Anzi, privatissima.

Non ci sono solo le perplessità di imprenditori e associazioni di categoria. La privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari viene bocciata anche dai giuristi e dagli esperti del settore. Il percorso scelto dalla Camera di Commercio per cedere la maggioranza delle quote della Sogaer solleva più di un dubbio di legittimità tra gli addetti ai lavori. Il primo altolà è arrivato dall’Enac, che ha espresso un parere negativo all’operazione così come è stata presentata finora: l’assenza di un bando pubblico «non è coerente con l’attuale assetto normativo», ha spiegato il presidente dell’ente nazionale per l’aviazione civile Pierluigi Di Palma.

Il piano complessivo prevede che anche lo scalo del capoluogo entri a far parte della galassia di F2i, senza che il fondo d’investimento sborsi un euro: la Camera di Commercio del capoluogo, proprietaria al 94,5% della società di gestione, dovrebbe sottoscrivere un aumento di capitale di F2i Ligantia, “pagato” con la cessione delle proprie azioni in cambio di una quota della futura holding. Ma perché è stato scelto il fondo, di cui la Fondazione di Sardegna controlla una parte delle quote? La Sogaer, nella nota integrativa al Bilancio 2022 che verrà approvato nei prossimi giorni ha definito F2i «partner infungibile», cioè insostituibile, tanto che è già in corso la «due diligence», ovvero l’analisi delle attività dell’azienda. Nessun bando pubblico: si procede con una trattativa privata. Anzi, privatissima.

Eppure ci sono casi simili e recenti che vanno in senso opposto. Quando nel 2016 la Regione decise di cedere il pacchetto di maggioranza della Sogeaal di Alghero (poi acquistato proprio da F2i), scelse il percorso dell’avviso pubblico.

Il giudice emerito della Corte Costituzionale Romano Vaccarella ha di recente espresso la propria opinione nel corso di un convegno organizzato da Confcommercio Sud Sardegna e Federalberghi. «Non ho le competenze né economiche né specificatamente giuridiche per esprimermi sul merito della scelta, immagino però che un ente pubblico che decida di conferire il suo patrimonio in una società privata non lo possa fare con un atto di disposizione ordinaria», è il discorso del giurista, docente di diritto processuale civile alla Sapienza e alla Luiss di Roma. Per il passaggio di mano delle quote è giusto che «un momento pubblicistico forte e pesante ci sia», dunque è necessario un percorso che almeno «somigli ad una gara».

Vaccarella ha dubbi anche sul meccanismo di scelta del socio F2i: «Ho letto che la gara sarebbe superflua per via dell’unicità del partner possibile, quindi ci sarebbe soltanto questo sbocco. Non so so se è talmente vincolante il collegamento territoriale da giustificare che si possa bypassare questo momento fondamentale in una scelta così delicata», è il parere reso durante il summit. Un’occasione in cui anche l’avvocato amministrativista Lodovico Visone ha spiegato che «le società pubbliche possono essere privatizzate. Ma vanno privatizzate seguendo le regole: le regole del mercato e la regola della concorrenza che non può essere giammai superata da alchimie valutative». Quindi «si deve interrogare il mercato perché attraverso un’eventuale operazione societaria, di aggregazione o qualsiasi essa sia, si vengono ad alterare anche le originarie attribuzioni di una concessione totale. in questo caso trovo veramente problematico poter superare con un’alchimia la necessità di una gara per l’assegnazione della concessione totale di un aeroporto, che adesso è quarantennale: quindi non potrebbe essere elusa la gara».

