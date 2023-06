Privacy violata, Harry in tribunale contro il Mirror 

Londra . Un j'accuse in piena regola, contro le intrusioni «vili» imputate ai tabloid e contro la reputazione «ai minimi termini» dei media britannici in generale e persino del governo di Sua Maestà. Si è consumata così la prima giornata di testimonianza-fiume del principe ribelle Harry, secondogenito di re Carlo III, protrattasi ieri per ore sotto i riflettori in un'aula dell'Alta Corte di Londra. Un’udienza nel quadro di una delle crociate legali avviate dal duca di Sussex contro violazioni della privacy vecchie e nuove rinfacciate alla stampa scandalistica del Regno: in questo caso al Mirror Group Newspapers, proprietaria dei filo-laburisti Daily Mirror e del Sunday Mirror. È la prima deposizione sotto giuramento in tribunale da parte di un membro della dinastia da oltre un secolo, ossia da quando a farlo era stato il futuro Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, in un processo per diffamazione.

«La mia speranza è porre fine alla follia della stampa», è partito lancia in resta Harry. Per poi evocare «le dita sporche di sangue» di un certo giornalismo, l'ostilità che gli sarebbe stata riservata fin dalla nascita, gli attentati alla privacy perpetrati con ogni mezzo. Le vicende oggetto di questa specifica causa risalgono a un periodo fra 1996 e 2010, per presunte intercettazioni illegali. Oggi il secondo round.

