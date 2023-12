Privacy in bilico, esposto al Garante 

La pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune di un elenco trasmesso da Riscossione Agenzia Entrate con i 500 nomi e cognomi finirà sul tavolo del Garante per la protezione dei dati personali al quale compete la valutazione se è stato violato il diritto del cittadino alla privacy oppure se la pubblicazione è in linea con le norme che regolano una materia così delicata come sono i dati sensibili. Da qui non si scappa.

L’esposto

«Questo ovviamente lo deciderà il Garante per la protezione dei dati personali al quale abbiamo trasmesso la copia della pubblicazione all’Albo pretorio del sito ufficiale del Comune dei 500 nominativi. Noi riteniamo che il Comune di Oristano sia incappato in una violazione della privacy ma ripeto questa è materia del Garante. Se l’istruttoria che fa seguito alla segnalazione che abbiamo inoltrato dovesse concludersi con esito positivo, si tratterebbe della terza violazione per il Comune. Le prime due di cui ci siamo occupati qualche anno fa si sono concluse con la condanna dell’amministrazione civica al pagamento di 20 mila euro», precisa Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum.

Il fatto

Intanto va chiarito che non si tratta di morosi e cattivi pagatori ma nel caso specifico di residenti ai quali non è stato possibile notificare la cartella di pagamento nella residenza o nel domicilio comunicato e che perciò, lo dice la legge, la cartella è stata depositata (in busta chiusa) per il ritiro nel Municipio. Una prassi normale, l’Albo pretorio online di questi elenchi ne inserisce tanti sempre in forma rigidamente anonima. Per i 500 non è andata così, nomi in chiaro. La cartella di pagamento è l’atto con con cui Entrate riscossioni chiede al contribuente il pagamento delle somme a debito risultate dopo il controllo dell’ente creditore: Comuni, Inps, Agenzia Entrate e tante altre amministrazioni pubbliche. Nell’elenco online dei 500 non compare in nessun modo il motivo che ha originato la cartella di pagamento. «Aspettiamo l’esito dell’istruttoria che l’ufficio del Garante dovrebbe avviare. Ma c’è da aggiungere che, nel caso in cui si dovesse arrivare a una sanzione amministrativa non trovo giusto che a pagare sia il Comune in quanto significa far ricadere la spesa sui cittadini che niente hanno a che fare con la questione e che niente devono quindi pagare. Se stabilire la sussistenza della segnalazione è compito del Garante per quanto riguarda la parte finanziaria è della Corte dei Conti», conclude Vargiu.

