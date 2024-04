Privacy e sicurezza, il ruolo delle aziende 

Privacy e sicurezza informatica, aspetti che attraversano sempre di più la vita dei cittadini e delle imprese. Con l’obiettivo di fare chiarezza, dal rapporto tra Università di Cagliari e gruppo L'Unione Sarda, nasce il talk che si svolge nella sala Giorgio Pisano e che sarà proposto oggi in diretta streaming con inizio alle 17.30 su unionesarda.it. «Cercheremo di spiegare – dice Massimo Farina, docente di Informatica giuridica nell’ateneo del capoluogo – le differenze tra privacy e security. In particolare, vogliamo mettere in luce le differenze tra privacy e data protection che spesso vengono erroneamente utilizzati come sinonimi. La privacy è l’aspetto che riguarda la sfera più intima e delicata della persona, il diritto a essere lasciati in pace. La data protection è la protezione della persona attraverso la difesa dei dati personali».

Il talk è il primo appuntamento di un ciclo di approfondimenti su diversi ambiti scientifici. «Affronteremo tanti temi con uno spirito divulgativo – avverte Farina – per portare la scienza al grande pubblico». Lorenzo Paolini, direttore editoriale del gruppo L’Unione Sarda, sottolinea che «la collaborazione con l’Università ha avuto inizio con l’inserto appena proposto in edicola insieme al giornale. Un percorso comune che vuole essere un modo per leggere e interpretare una realtà mutevole segnata da un impetuoso sviluppo della tecnologia». Il talk sarà moderato da Giuseppe Deiana, caporedattore de L’Unione: «Vogliamo fare chiarezza sul regolamento della privacy e sulla protezione dei dati di cittadini e imprese. Tante le domande a cui rispondere. Quali sono i limiti imposti alla privacy e in quale modo le aziende devono entrare in contatto con consumatori e fruitori dei servizi? E come assicurare la massima sicurezza nella protezione dei dati? Senza trascurare i metodi per difendersi da possibili frodi su internet e sul digitale».

Insieme a Massimo Farina, intervengono Gianmarco Gometz, docente di Filosofia del diritto, Federica Orecchioni, commissario capo della Polizia postale, Raffaele Panico, responsabile frodi di Poste Italiane, Michela Massimi, funzionaria del Garante della privacy, e Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

