Privacy e password sono in pericolo «Usate gli antivirus» 

Ammettendo di riuscire a collegarsi alla rete internet cittadina, ma il discorso vale per qualunque rete gratuita (come quella di un albergo, per esempio), attenzione all’utilizzo che si fa. «Le reti wi-fi gratuite potrebbero lasciare porte aperte a malintenzionati e danneggiare il nostro dispositivo con un malware e mettere a repentaglio le informazioni personali», spiega Francesco Micozzi, avvocato cagliaritano e docente di Informatica giuridica all’università di Perugia. «Il primo aspetto da tenere in considerazione è che nelle reti aperte non si sa mai chi quella rete la gestisce, e il traffico che generiamo potrebbe essere letto in chiaro da chi matte a disposizione la connessione», aggiunge. Come difendersi, quindi? «Uno dei consigli classici è quello di utilizzare una vpn, un sistema che consente di criptare le nostre comunicazioni online, quando ci colleghiamo a un access point pubblico. Quindi, prestare attenzione ai protocolli di navigazione quando accediamo determinanti siti web, controllare che ci sia sempre scritto https», diverso dal classico http, « dove la s sta per “secure”: significa che la connessione è cifrata e le password che utilizziamo vengono inviate al sito web in modo sicuro; aggiornare costantemente i software dei propri telefoni e pc, usare antivirus aggiornati. Un altro consiglio», dice ancora l’esperto, «è attivare l’autenticazione a due fattori, che permette di accedere a determinati servizi utilizzando user e password associati a un altro sistema di autenticazione, come quella biometrica, per esempio». ll metodo migliore però consiste nell’evitare sempre le reti wifi aperte. Solo in quel caso il rischio è zero. ( ma. mad. )

