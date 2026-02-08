Prisoni beccia verso la demolizione 

Nel cuore di San Gavino c’è un’area, a due passi dal Municipio, in uno stato di profondo degrado tra cedimenti e crolli. Ora questo spazio tra le vie Diaz, Convento e Cadorna verrà restituito ai cittadini. Il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici, illustra le idee per il futuro: «“Prisoni beccia” ha ottenuto un documento fondamentale per la prosecuzione del progetto. L’idea è quella di creare un’area di sosta con del verde. La Soprintendenza ha dichiarato che il bene non ha un vincolo di interesse culturale e quindi è possibile procedere alla demolizione e alla riqualificazione dell’area. L'ufficio tecnico comunale ha affidato l'incarico per la progettazione esecutiva all’architetto Giulia Collu e confidiamo che, dopo i passaggi urbanistici in Consiglio comunale, possano prendere avvio i lavori. Con un emendamento alla finanziaria regionale a prima firma del consigliere Emanuele Matta, è stato finanziato con 150mila euro l’intervento di riqualificazione di quest’area».

Le proposte

Così, dopo tanti anni di abbandono e incuria verrà riqualificato questo angolo del centro storico dove il vecchio edificio, ormai ridotto a un rudere, pericolante è recintato. Ha proposte operative il consigliere di minoranza Bebo Casu: «L’area, insieme a quella di via Cavour, è utile per qualche posto auto a pochi metri dalla piazza Marconi e dalla zona commerciale del mercato civico. Anche qui un lungo iter legato all’esproprio e alle valutazioni della Soprintendenza ha impedito di dare un’utilità all’area. Ma la struttura è del 1960, costruita dove su “Presoi becciu” venne demolito».

I residenti lamentano la mancanza di parcheggi, tra loro Andrea Senis, titolare della tabaccheria che si trova a pochi metri dall’area degradata: «Quello che penso io, e anche la maggior parte della gente, è che servirebbero dei parcheggi, ovviamente affiancati a un po’ di verde. Una piazzetta, un’area di sosta, degli alberi e qualche panchina. Io son di parte e tifo per i parcheggi perché ho l’attività proprio di fronte. Vicino c’è anche uno studio medico e lo spazio per le auto non basta mai».

L’ipotesi

Per Antonio Garau, pensionato di San Gavino, prima di cancellare quel che resta dell’antico edificio nel cuore del paese sarebbe importante fare delle ulteriori indagini conoscitive: «Ho sempre sostenuto che, prima di abbattere queste mura definitivamente, si debbano fare delle ricerche nel sottosuolo, anche con mezzi elettronici – spiega –. Le prigioni in passato erano semi-interrate o addirittura interrate del tutto. Si potrebbe fare questo ultimo tentativo per vedere se questi resti abbiano un vero valore storico e se debbano essere salvati».

RIPRODUZIONE RISERVATA