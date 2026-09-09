Nel 1959 Elvis Presley è in tour in Germania, a Wiesbaden, dove incontra la quattordicenne Priscilla, figlia adottiva di un ufficiale dell'areonautica statunitense. Il re del rock and roll si innamora a prima vista e chiede in sposa la ragazzina. Da (ri)vedere, questa sera alle 21.10 su Rai Movie, c’è “Priscilla”, film del 2023 scritto e diretto da Sofia Coppola. La pellicola è l’adattamento cinematografico delle memorie del 1985 “Elvis e io” scritte da Priscilla Presley con Sandra Harmon. Protagonisti, Cailee Spaeny (Priscilla Presley) e Jacob Elordi (Elvis Presley). Una curiosità: nel film non è presente nessuna canzone di Elvis Presley dopo che i detentori dei diritti hanno respinto la domanda di permesso per usarle