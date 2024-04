Priscilla che amò Elvis (Sofia Coppola è superba) 

Sono innumerevoli le testimonianze che mantengono vivo il ricordo di Elvis Presley, il re del rock and roll autore di capolavori senza tempo e precursore di una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica. Giusto due anni fa, con “Elvis”, abbiamo potuto assistere alla sontuosa messinscena del regista Baz Luhrmann sul percorso di vita compiuto dall’artista. Ma per quanto continuino a far notizia gli eccessi e i successi discografici che l’han reso una vera e propria icona, pochi ancora conoscono i dettagli dei suoi trascorsi sentimentali, specie per ciò che riguarda il rapporto con l’ex moglie. Assecondando il desiderio di realizzare un biopic che sappia far luce sulla figura meno popolare di Priscilla Presley, chiarendo in contemporanea i punti rimasti oscuri sulle vicende personali del divo americano, torna sul grande schermo con “Priscilla” la regista Sofia Coppola, nota soprattutto per la “trilogia della giovinezza inquieta” che comprende il film premiato agli Oscar “Lost in Translation” e l’ispiratissimo “Marie Antoinette”.

La storia

Traendo spunto dall’autobiografia “Elvis and Me”, si torna al 1959, quando l’adolescente Priscilla vive con la famiglia in Germania ed Elvis presta servizio nello stato per conto dell’esercito statunitense. Dal primo incontro ad una festa l’attrazione appare subito palpabile, tanto che la già affermata star musicale decide presto d’impegnarsi con la ragazza, anche di fronte alle titubanze dei genitori. Dopo aver chiarito le sue buone intenzioni, otterrà il permesso di portare Priscilla con se a Graceland, la dimora in cui abita insieme ai parenti e al personale di servizio. Ma per quanto onesto sia il loro desiderio, i ricorrenti impegni lavorativi, i lunghi periodi di tempo lontano da casa, le altre frequentazioni femminili e l’eccessivo consumo di farmaci scopriranno un lato della personalità di Elvis ambiguo ed instabile, che Priscilla cercherà a suo modo di contenere per preservare la relazione. Chi ha fatto pratica con la filmografia della Coppola sa riconoscerle un’abilità rara nel conciliare regia e sceneggiatura: anche stavolta assistiamo ad un equilibrio perfetto tra l’essenzialità dei dialoghi e la cura per i dettagli a schermo. Ciò permette d’immergersi nello spessore del contesto storico e sociale in cui agiscono i personaggi, e i particolari solo apparentemente insignificanti conferiscono - al contrario - un’ulteriore ricchezza di senso ai fatti esposti. Il quadro che ne scaturisce mostra uno spaccato attendibile dell’epoca sull’etica di coppia, sul ruolo della famiglia e sulla predominanza del sistema patriarcale. Il tutto senza alcun tipo di forzature, proprio perché consegnato al valore testamentario delle immagini e ai dialoghi che interessano aldilà del giudizio le volontà dei singoli soggetti. Perfettamente intonati all’insieme, i protagonisti regalano momenti di grande intensità con Jacob Elordi pienamente immerso in un intrico di contraddittorietà caratteriali e la splendida Cailee Spaeny tragicamente in bilico fra la risolutezza e l’impotenza emotiva. L’amore e il riguardo investiti nel progetto, pertanto, appaiono manifesti in una sintesi che sposa l’aderenza ai contenuti biografici con l’esercizio di un’espressività subito riconoscibile, ponendosi in cima fra le opere più mature e convincenti di cui può fregiarsi la cineasta.

