«Priorità alla Feraxi-Capo Ferrato» 

C’è una strada in cima alle priorità dell’amministrazione comunale di Muravera targata Francesca Mattana. È la Feraxi-Capo Ferrato, un’ormai celebre incompiuta. Lo ha assicurato la maggioranza nel corso del Consiglio che ha visto la sindaca illustrare le linee programmatiche da qui al 2030.

E il primo cantiere importante potrebbe essere proprio la via di collegamento tra Muravera e Costa Rei. Basti pensare che i lavori iniziarono alla fine degli anni ’90: in poco meno di tre decenni è stato asfaltato appena un chilometro su un totale di quattro. «La Feraxi Capo Ferrato ha la massima priorità perché è un tratto viario fondamentale», ha detto il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Gianfranco Sestu, «studieremo anche una linea di condotta idrica per la borgata Feraxi».

Gli obiettivi

Ma non c’è solo la Feraxi-Capo Ferrato. Ci sono anche il lungomare di San Giovanni, il selciato del centro storico, la viabilità in generale (borgate comprese), il recupero della cosiddetta Casa Bianca, il Puc e il Pul. «Partiremo proprio dal Piano di utilizzo dei litorali», ha specificato la prima cittadina, «servono regole chiare e certe per gli operatori del settore». Così come, proprio nelle spiagge, occorre incrementare i servizi. «Pensiamo a bagni pubblici e fontanelle per pulire i piedi dai granelli di sabbi».

E poi la lotta all’abbandono dei rifiuti con la videosorveglianza, un piano del verde e un collegamento efficiente tra Costa Rei e il centro abitato di Muravera. «Non è un libro dei sogni», ha precisato Mattana, «è quello che cercheremo di fare in questi cinque anni. Abbiamo trovato nel personale degli uffici un grande alleato. A breve attiveremo anche un servizio segnalazioni».

Punti interrogativi

Restano alcune incognite, ad esempio il teatro mai ultimato («dobbiamo capire se ci sono ulteriori fondi a disposizione oppure no») e poi il futuro - anche se non dipende dall’amministrazione comunale - dell’ospedale San Marcellino, «sul quale però stiamo profondendo il massimo impegno», ha assicurato la sindaca, «ci siamo fatti sentire quando c’era il rischio della chiusura notturna del Pronto soccorso chiedendo un appuntamento al direttore generale e la serrata è stata scongiurata. Abbiamo scritto e siamo stati ricevuti anche dalla governatrice Todde. Ci sono le condizioni per dare una svolta all’ospedale, ci serve il supporto della Regione».

L’opposizione

Il capogruppo di minoranza Michele Secci ha spiegato che «sulla carta c’è una bella visione per il futuro, ma tutto si deve tradurre in atti concreti». Sulla sanità «c’è bisogno di un’azione politica più incisiva, serve un fronte comune con gli altri sindaci. Dunque suggerirei di istituire un tavolo permanente con una sola voce».

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