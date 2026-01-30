VaiOnline
Desulo.
31 gennaio 2026 alle 00:33

Prioresse, uno Statuto per scrivere il futuro 

Custodi di una tradizione femminile di servizio, devozione e responsabilità collettiva. Le Prioresse sono per Desulo uno dei capitoli più importanti del patrimonio sacro e culturale. Per secoli questa istituzione ha scandito riti, tempi e relazioni. Oggi verrà presentato lo Statuto unico delle Prioresse, un documento che in ciascun titolo e articolo definisce ruoli, competenze, modalità di partecipazione e significato rituale.

È il frutto di un lavoro di ricerca che restituisce alle Prioresse una cornice normativa chiara e condivisa, nel pieno rispetto della storia e della sensibilità comunitaria.

La genesi del documento è stata sostenuta dai parroci che si sono alternati alla guida della comunità di Desulo tra i quali don Pippia, don Pili e l’attuale don Marco Floris.

La data da consegnare agli annali è quella del 2 febbraio 2025 quando il documento è stato redatto. Lo Statuto, dopo l’esame e il varo della competente Curia Arborense, è stato reso esecutivo il 7 ottobre 2025 dall’arcivescovo metropolita di Oristano e vescovo di Ales e Terralba, monsignor Roberto Carboni, divenendo a tutti gli effetti legge per la Chiesa di Desulo. «Un atto di grande rilievo ecclesiale e culturale, che conferisce pieno riconoscimento canonico a una tradizione viva e identitaria».
La sua elaborazione ha saputo coniugare il rigore del dato storico con il rispetto delle tradizioni locali, aggiornando al contempo alcuni aspetti organizzativi e normativi alla luce dei più recenti orientamenti ecclesiali. Non una cristallizzazione del passato, dunque, ma uno strumento dinamico capace di garantire continuità, coerenza e futuro.
Il testo è articolato in 7 titoli e 47 articoli, che disciplinano in modo puntuale ogni ambito della vita delle Prioresse. Cosa significhi questo lavoro, portato a termine da Luca Nonnis, incaricato dalla parrocchia, lo spiega il parroco Marco Floris: «Rappresenta molto più di un atto normativo: è una scelta di visione. Significa riconoscere che le tradizioni non sono reperti da museo, ma organismi vivi che hanno bisogno di essere compresi, tutelati e accompagnati nel tempo. Trasformare una consuetudine secolare in uno Statuto riconosciuto vuol dire dare dignità, voce e futuro a un patrimonio che rischiava di restare affidato solo alla memoria orale».

