Principio d’incendio nella caffetteria: i vigili evitano il peggio 

L’allarme è stato immediato e questo ha probabilmente evitato danni ingenti. Nella notte tra domenica e ieri, poco prima dell’una, è scoppiato un incendio all’interno della Piccola Caffetteria di via Cima: il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco è servito a domare le fiamme e impedire che potessero aggredire gli arredi diventando incontrollabili. Per i gestori dell’attività un enorme spavento e alla fine diversi danni ma per fortuna minori di quanto sarebbe potuto accadere senza l’azione tempestiva dei vigili del fuoco. Sulla natura del rogo non ci sarebbero motivi oscuri: si sarebbe trattato di un corto circuito o comunque di un problema legato all’impianto elettrico.

I vigili entrati in azione dopo la prima segnalazione sono entrati nel locale invaso dal fumo: dopo aver individuato la zona del rogo, hanno domato le fiamme. Poi hanno messo in sicurezza la struttura.

La pizzeria

Intanto è stata avviata sul web una raccolta fondi per aiutare i titolari della pizzeria L’incanto, a Is Corrias, dopo l’incendio che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha distrutto la parte esterna del locale. Danni ingenti e i tanti clienti – e amici – vogliono dare una mano: per questo sul sito Gofundme.com è nata una campagna per la raccolta fondi per «aiutare le ragazze e tutti coloro che fanno parte dello staff dell’Incanto». Le indagini sull’incendio, questo doloso, intanto vanno avanti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA