Principio di incendio durante i lavori nella chiesa del Redentore 

Incendio fortuito intorno alle 13 di ieri nella chiesa del Santissimo Redentore, in via San Lorenzo a Monserrato. Le fiamme si sono sviluppate durante lavori in corso sul tetto durante alcuni lavori di impermeabilizzazione.

Sul posto hanno operato squadre della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di viale Marconi con autopompa un'autobotte e l'ausilio dell'autoscala, che hanno spento le fiamme messo in sicurezza l'area e la struttura. Il tempestivo intervento ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera copertura di isolamento del tetto. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri durante i lavori in corso da alcuni giorni. Improvvisamente si sono sviluppate le fiamme che hanno fatto in tempo a danneggiare solo una piccola parte della superficie.

La costruzione della chiesa risale al 1955, quando nel febbraio fu posizionata la prima pietra sotto la direzione dell'allora arcivescovo, monsignor Paolo Botto. L'inaugurazione avvenne

quindici anni dopo l'inizio dei lavori, il 29 giugno 1970.

