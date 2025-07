«Prince mi ha insegnato a sognare in grande» 

Dagli artisti con cui ha lavorato ha imparato a sognare in grande. Dalla famiglia in cui è cresciuta ha assimilato il valore dell’autenticità. Judith Hill, cantautrice e polistrumentista statunitense, di origini giapponesi e afro-americane, è una figura di rilievo nel panorama musicale contemporaneo, nota per la sua voce potente e versatile. Domani sarà a Nora, alle 21.30, per inaugurare il NoraJazz Festival, organizzato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura, ospite della rassegna “Women in Jazz”. Che vedrà sul magico palcoscenico della Laguna anche Sarah Jane Morris (2 agosto); Dana Masters Quartet (7 agosto); e Nik West (14 agosto).

Judith, la sua musica fonde soul, funk, jazz e gospel in modo personale. Quali influenze hanno inciso maggiormente nella costruzione del suo stile?

«Sono tutte parte della mia essenza. Sono cresciuta in chiesa ed ero circondata da tanti musicisti jazz, funk e r&b. Essere autentici significa far coesistere tutti questi apporti».

Ha lavorato con artisti leggendari come Michael Jackson, Prince e Stevie Wonder. Che cosa ha imparato da loro che oggi porta sul palco?

«Mi hanno insegnato a sognare in grande. Questi artisti erano e sono ancora oggi più forti della vita stessa, e hanno avuto l'audacia di credere che la vita sia più grande di ciò che appare. L’esistenza è un'esperienza spirituale e la musica il veicolo che ci porta in quella dimensione superiore».

Nei suoi album affronta temi come la spiritualità, l’identità, la perdita. La musica è anche una forma di racconto personale?

«Sì, assolutamente. La mia storia personale e le mie difficoltà mettono in luce i temi potenti della spiritualità, dell'amore e della perdita. Come cantante blues e soul, parlo delle fatiche della vita e lascio che l'onestà e la speranza che si trova in Dio permeino le mie canzoni».

La rassegna “Women in Jazz” celebra il talento femminile nel jazz, un genere dominato dagli uomini. Qual è la sua esperienza?

«Trovo che il jazz sia accogliente per le donne. Tuttavia, come in molti altri generi, le donne vengono percepite o come una novità o una sorta di spettacolo. Quindi, la presenza femminile è nello stesso tempo apprezzata e sminuita».

C'è una figura femminile che l’ha particolarmente ispirata?

«Billie Holiday e Nina Simone sono entrambe fonte di ispirazione. Erano coraggiose e senza compromessi. Hanno sofferto immensamente, ma non si sono mai arrese».

Che cosa pensa della scena musicale jazz dell’Isola?

«Incontro tantissima musica, incredibilmente profonda e ricca, in cui mi piacerebbe immergermi. Adoro le trame e la passione che si possono percepire a livello del cuore».

Il festival “NoraJazz“ si svolge in un contesto in cui si mescolano storia antica e un paesaggio incantevole. Cambia il suo modo di stare sul palco quando si esibisce in luoghi così suggestivi?

«Sì, apprezzo suonare in un luogo dove si respira la storia antica. È un'esperienza che rende tutti più umili e potenti. Non importa da dove vieni o in quale epoca sei nato, possiamo tutti immedesimarci nelle lotte e nei trionfi degli altri. La musica è uno dei modi in cui possiamo sentirci uniti».

