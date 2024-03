Primo volo notturno Soccorso un bimbo 

Mentre si attende la firma della convenzione con la Provincia per il nuovo eliporto nei terreni dell’istituto agrario, Sorgono ottiene il collaudo per gli atterraggi notturni dell’elisoccorso nel campo sportivo comunale. Una soluzione provvisoria in attesa che partano i lavori della più moderna elisuperficie, a due passi dall’ospedale San Camillo. E alle 23.45 di ieri, le luci dell’impianto sportivo locale hanno accolto l’atterraggio-prova del primo velivolo, alla presenza del sindaco Franco Zedde, assessori e consiglieri comunali, cittadini e Protezione civile. «L’elisoccorso - dice il primo cittadino - sarebbe dovuto atterrare alle 21, ma abbiamo posticipato la tabella di marcia per il trasporto di un bambino di Atzara all’ospedale Gemelli di Roma. Il nostro pensiero è per il piccolo a cui auguriamo una pronta ripresa e per i familiari».

Test brillantemente superato per il capoluogo del Mandrolisai, ora unico abilitato al volo notturno sul territorio e costantemente in prima linea per la difesa del diritto alla salute.

«Ci siamo battuti tanto affinché si potesse arrivare al collaudo – dice il primo cittadino, Zedde - guardiamo con soddisfazione a un primo importante risultato per tutta la zona. Quando si verificheranno delle emergenze, il nostro campo sarà pienamente operativo, grazie alla Protezione civile e ai volontari che accenderanno i fari, consentendo l’atterraggio in sicurezza».

Lo sguardo è già al futuro: «È importante che la Provincia concluda quanto prima l’iter burocratico per l’elisuperficie. Non possiamo più perdere tempo», conclude il sindaco.

