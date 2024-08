Primo via libera al piano del centro storico 

Primo via libera al piano particolareggiato del centro storico. Il commissario nominato dalla Regione con una delibera ha adottato il piano in adeguamento al Ppr. Per ogni edificio è stata redatta una scheda che riassume lo stato di fatto e gli interventi progettuali coerenti. «L'obiettivo che si intende raggiungere - ha spiegato il sindaco Salvatore Piu - è quello di dare un impulso al settore edilizio, ora limitato dalla mancanza di uno strumento che disciplini e riordini il riuso dei volumi esistenti, consapevoli che il pregio del centro storico non risieda nei soli edifici monumentali ma soprattutto nel tessuto di edilizia minuta».

Il primo cittadino aggiunge che le vecchie case con il cortile «sono testimoni della storia sociale ed economica del paese ed è importantissimo tutelarne l'immenso valore. Al contempo, è fondamentale che nel mantenere il valore storico sia possibile l'utilizzo degli edifici in linea con le esigenze attuali, in termini funzionali e di sostenibilità». L’adozione del Piano è arrivata dopo un lungo lavoro di istruttoria. Piano che adesso sarà pubblicato sul Buras per poi arrivare, dopo le eventuali osservazioni dei cittadini ed un confronto con gli enti preposti, all’approvazione definitiva. (g. a.)

